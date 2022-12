Lo smartphone Samsung da AVERE: sconto di 140€ per 5G e display AMOLED

Se sei in cerca di uno smartphone che non ti faccia scendere a compromessi ma neanche esaurire i tuoi risparmi, allora Samsung Galaxy A53 5G è proprio quello che fa al caso tuo.

Un medio gamma interessante con schermo AMOLED e ultime tecnologie al suo interno. Grazie al ribasso del 30% su Amazon risparmi quasi 150€ e porti a casa questo prodottino a soli 327€. Fossi in te non me lo farei scappare.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Samsung Galaxy A53 5G, tutto quello che devi sapere sul suo conto

Leggendo le varie caratteristiche del Samsung Galaxy A53 5G ti accorgerai che questo smartphone ha praticamente tutto. Perfetto per qualsiasi genere di utente, ti fa passare le giornate senza problemi e senza mai avere niente in meno ad altri smartphone.

Il suo punto forte non può che essere la connettività 5G anche se non è l’unica caratteristica saliente. Come ti ho anticipato, hai a disposizione un display super ampio da 6,5 pollici AMOLED che ti fa rimanere a bocca aperta davanti applicazioni, streaming e gaming.

Fotografie pazzesche e selfie da urlo grazie alle fotocamera installate. Anche al buio escono scatti superbi. E per non farti mancare nulla sappi che parti con 128 GB di memoria che però sono completamente espandibili.

Anche la batteria non ti lascia deluso visto che tu porta al giorno dopo ed ho dotata di ricarica rapida.

Non farti scappare Samsung Galaxy A53 5G, soprattutto ora che ha tutto questo sconto. Collegati immediatamente su Amazon per pagarlo appena 327€.

