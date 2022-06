Lo smartphone più cercato del momento? È di Motorola ed è in sconto

Se state cercando un buon telefono di fascia media e non sapete cosa acquistare vi aiutiamo noi nella scelta. Stiamo parlando dell’ottimo Motorola Edge 30, un midrange premium dal costo super contenuto che oggi, grazie alle offerte di Amazon, lo si porta a casa ad un prezzo davvero speciale: solo 389,40€ al posto di 549,90€. Capite bene che lo sconto è incredibile e non sappiamo quanto durerà ancora. Se pensate che è stato presentato solo pochissimi mesi fa, capirete bene che è un affare da non perdere.

Motorola Edge 30: un best buy senza compromessi

Il design è sicuramente unico: è sottilissimo (uno dei midrange più sottili del pianeta), ha il supporto alle reti di quinta generazione, c’è il processore Snapdragon 778G+ che fa girare il telefono in maniera fluida e precisa, ma non è tutto. Ci sono moduli RAM da 8 GB e memorie veloci da 128 GB. La batteria è da 4020 mAh e assicura ore di autonomia con una singola carica; non dimenticate che c’è la fast charge Turbo Power che vi donerà tutta la potenza necessaria in pochissimi minuti.

Non manca un comparto fotografico top con tanti sensori a disposizione e ottica principale da 50 Megapixel. È Dual SIM, c’è Android 12 con skin MyUX e il display del Motorola Edge 30 è un meraviglioso pannello OLED da 6,5 pollici FullHD+ con refresh rate da 144 Hz. A 389,40€ non dovete lasciarvelo sfuggire.

