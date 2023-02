Lo smartphone diventa un telecomando universale: GENIALATA assurda a 14€

Un accessorio assurdo, che basta montare tramite la porta USB C dello smartphone. In un attimo, aggiungi il supporto infrarossi e il tuo device si trasforma in un telecomando universale. A quel punto, tramite apposita applicazione potrai usarlo per tutto: TV, condizionatori, decoder, media player e non solo.

Un’idea geniale, che riporta sui dispositivi una funzionalità persa nelle generazioni più recenti. Elegante esteticamente, l’accessorio arriva con in dotazione una bella custodia in silicone, che ti permetterà anche di usarlo come portachiavi.

Nessuna complicata configurazione: è un prodotto che basta collegare alla porta USB C dello smartphone perché sia già pronto all’uso. Dovrai solo utilizzare l’applicazione prescelta per impostare al meglio la funzionalità di telecomando infrarossi. Da quel momento in poi, potrai gestire tutto direttamente utilizzando il tuo dispositivo, che a quel punto diventerà un hub super completo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.