Lo SMARTPHONE diventa un COMPUTER con questo accessorio geniale (11€)

Probabilmente, non conosci ancora fino in fondo quello di cui è capace il tuo smartphone. Collegando i giusti accessori, puoi fargli fare cose incredibili, come trasformarsi un vero e proprio computer, che funziona su grande schermo. Si tratta di un dispositivo – ora in promozione su Amazon a 11€ circa appena – che sfrutta la porta USB C del tuo device e funziona da subito, senza necessità di installazione alcuna.

In un attimo, avrai a disposizione: una porta HDMI e una VGA per il collegamento di schermi esterni e una porta USB A (di quelle grandi, classiche) per collegare periferiche come stampanti e altri dispositivi. Infine, c’è una porta USB C: potrai sfruttarla per la ricarica del tuo smartphone, che così non si scaricherà anche se l’accessorio rimarrà collegato a lungo.

Insomma: collegando uno schermo esterno, una bella tastiera e un mouse (anche wireless, in Bluetooth) avrai a disposizione un PC completo da usare ovunque, praticamente. Tramite la porta USB A potrai invece collegare le periferiche delle quali hai bisogno.

Un prodotto geniale, come anticipato, che ora ti accaparri a 11€ circa appena da Amazon. Prova anche tu a trasformare il tuo smartphone in un computer, con questo prodotto super economico. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Attenzione però: la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.