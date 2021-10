Lo smartband è (quasi) GRATIS su Amazon: solo 7€

Non è uno scherzo. Su Amazon ci sono delle chicche nascoste, che ti permettono di fare dei veri e propri affari. Ad esempio, questo interessante smartband lo porti a casa 7€ circa appena e non solo: godi anche di spedizioni assolutamente gratis. Metti il prodotto nel carrello e – prima di completare il pagamento – inserisci il codice “XDZIT778”. Sii veloce: pochissimi coupon attivabili.

Smartband in gran sconto su Amazon

Un prodotto completo, seppur non top di gamma è dotato di tutto quello che può seriarti nel quotidiano. Un display da 0,96″ a colori, con supporto al touchscreen, perfetto per leggere dal polso le notifiche, gli avvisi, i promemoria, le chiamate in arrivo e non solo.

Godi di tutte le sue funzionalità senza sforzare la vista, quando inizierai a sfruttare a pieno quello che può offrirti, non potrai più farne a meno. Lascialo al polso mentre ti alleni per tenere traccia delle tue performance e non solo: questo gioiellino è pensato anche per consentirti di controllare la salute. Battito cardiaco, qualità del riposo notturno e altre funzionalità dedicate

Insomma, uno smartband che è pronto a offrirti tutto quello che potrebbe servirti nel quotidiano, ora a prezzo ridicolo su Amazon: metti il prodotto nel carrello, applica il codice sconto “XDZIT778” prima di pagare e portalo a casa a 7€ circa appena con spedizioni assolutamente gratis. Un vero e proprio affare, destinato a durare pochissimo.