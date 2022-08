Lo sfizio TECH: 5 gadget a meno di 3€ su Amazon (spediti gratis)

Uno sfizio tech a prezzo bassissimo su Amazon. Un prodotto utile e sfizioso a meno di 3€ e non solo. Infatti, persino le spedizioni sono interessanti: il prodotto viene inviato a casa completamente gratis. Meglio di così! Dai un’occhiata a questi 5 gadget e scegli quelli che preferisci.

Accendino elettrico, con prolunga: perfetto per fornelli e candele, è dotato di batteria integrata ricaricabile. Bello e sfizioso, lo prendi a 2,99€.

Hub USB con 4 porte e interruttore per alimentare oppure no ogni singola periferica collegata. Plug and play, non servono driver per iniziare a usarlo, basta collegarlo. Lo porti a casa a 1,63€.

Un hub USB di design, super compatto e con uno stile elegante. Anche in questo caso, a disposizione hai ben 4 ingressi per collegare i tuoi dispositivi. Lo porti a casa a 2,60€.

Tablet da scrittura da 8,5″ con pennino e supporto per il pennino. Prendi appunti, note o crei disegni e – quanto finisci – premi un pulsante e ricominci. Lo porti a casa a 2,78€.

Ventola di raffreddamento per il PC portatile. Lo posizioni sotto il tuo computer, colleghi l’alimentazione tramite porta USB e puoi facilmente raffreddare il dispositivo. Pieghevole e portatile, la prendi a 1,91€.

Visto che sfizi tech puoi toglierti da Amazon con pochi spiccioli? Meno di 3€ per questi gadget e le spedizioni, seppur non rapide, sono assolutamente gratuite. Ricorda: nel momento in cui te li segnalo, questi prodotti sono disponibili. Tuttavia, gli stock sono limitati.

