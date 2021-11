L'iPhone con USB C è stato venduto ad un prezzo FOLLE

iPhone X con porta USB-C modificato è stato venduto per $ 86.001 su eBay. Sì, per favore: non dite niente. Fa già ridere così e no, non è uno scherzo.

iPhone con Type-C: finalmente è stato venduto

La scorsa settimana, un ragazzo ha modificato un iPhone X inserendo una porta USB-C all'interno della scocca e rimuovendo la porta Lightning. Ora il prodotto è stato elencato su eBay come “il primo iPhone USB-C al mondo” e ora, pochi giorni dopo un'intensa offerta, l'”iPhone” USB-C è stato venduto per 86.001 dollari.

L'‌iPhone‌ è stato modificato da Ken Pillonel, uno studente di robotica che ha condiviso un video in cui spiega anche come è riuscito nell'impresa.

Da quando il video è stato pubblicato il 1 novembre, ha ottenuto oltre 600.000 visualizzazioni ed è stato ampiamente discusso sui social media e dai citizen di tutto il mondo. L'inserzione su eBay, durata 10 giorni, ha registrato un totale di 116 offerte e 6 ritrattazioni di offerte. Un'offerta all'inizio della settimana ha superato la cifra record di 99.000 dollari.

Sappiamo bene che dall'iPad al Mac, Apple utilizza le porte USB-C per la ricarica, la condivisione dei dati e per molto altro ancora. L'azienda ha dichiarato che continuerà ad utilizzare il suo connettore Lightning proprietario su “iPhone” e i rapporti suggeriscono che le cose non cambieranno molto presto.

L'‌iPhone‌ X è un semplice modello da 64 GB e il “fortunato” futuro proprietario riceverà il telefono nella sua scatola originale ma senza accessori. Come bonus, il vincitore riceverà anche una telefonata di 30 minuti con Pillonel per potergli fare tutte le domande su come è riuscito a realizzare il primo iPhone‌ USB-C al mondo.