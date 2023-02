L'iPhone 13 da 128GB è sceso di prezzo su Amazon: non fartelo scappare!

Se sei alla ricerca del nuovo iPhone 13 e vuoi fare un affare, Amazon ha un’offerta che potrebbe interessarti. Il noto sito di e-commerce infatti offre l’Apple iPhone 13 da 128GB nella colorazione galassia ad un prezzo imperdibile. Lo smartphone è scontato del 17%, rispetto al prezzo di listino di 939€, e viene proposto a 777€. Risparmierai così ben 162€!

L’Apple iPhone 13 è uno dei telefoni più desiderati dagli appassionati di tecnologia e per ottimi motivi! Offre caratteristiche tecniche e funzionalità all’avanguardia, tra cui un comparto fotografico eccezionale, un processore veloce e potente e uno dei sistemi di sblocco dello schermo via riconoscimento facciale più veloci di sempre. Dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, il telefono dispone di una modalità Cinema che permette di creare video con effetti di profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco.

La fotocamera è uno dei punti di forza dell’iPhone 13, grazie al suo sistema a doppia fotocamera da 12MP, composto da un grandangolo e un ultra-grandangolo. Tra le funzionalità fotografiche, il telefono dispone di Stili fotografici, Smart HDR 4 e la modalità notte. Anche la registrazione video è al top, con la possibilità di effettuare registrazioni HDR a 4K con Dolby Vision. La fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP non delude, offrendo la modalità notte pensata per ottenere scatti stupendi anche con poca luce e il supporto alla registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Il chip A15 Bionic garantisce un’esperienza fluida e prestazioni fulminee, mentre la batteria offre fino a 19 ore di riproduzione video. Il design è robusto grazie alla presenza del Ceramic Shield, un materiale resistente che protegge il telefono da eventuali urti e cadute.

Insomma, se stai valutando di acquistare l’iPhone 13 da 128GB da diverso tempo, questa è l’occasione migliore. Grazie all’offerte che ti abbiamo segnalato potrai ottenerlo con un notevole risparmio. Affrettati e non lasciarti scappare questa ghiotta offerta di Amazon: la disponibilità è immediata e con Prime lo riceverai a casa entro domani senza costi di consegna aggiuntivi! Come sempre, sei libero di chiedere un finanziamento tramite Cofidis, partner di Amazon, per dividere l’importo in più rate e rendere questa offerta ancora più accessibile e comoda.

