L'intelligenza artificiale per potenziare il Servizio Clienti: prova gratis Tidio

Per offrire un Servizio Clienti sempre efficiente è possibile ricorrere all’intelligenza artificiale che può potenziare un servizio di assistenza via chat e filtrare le richieste da parte degli utenti. La soluzione giusta, in questo momento, è rappresentata da Tidio.

Si tratta di un servizio ideale per le piccole e medie aziende che intendono “potenziare” i canali d’assistenza sfruttando l‘AI e i chatbot per rispondere alle richieste della clientela, in tempo reale e con una disponibilità di 24/7. Il sistema potenziato dall’AI è in grado di risolvere fino al 70% dei propri dei clienti.

Il servizio fornito da Tidio si integra facilmente con tante piattaforme online, anche di e-commerce, per offrire un canale diretto di assistenza ai propri clienti. Per iniziare a utilizzare Tidio è possibile creare un account gratuito, tramite il sito ufficiale qui di sotto.

Intelligenza artificiale al servizio degli utenti con Tidio

Il sistema AI di Tidio è disponibile in diverse versioni. C’è un piano gratuito utilizzabile per un periodo illimitato e che dà accesso a varie funzionalità, permettendo di sfruttare il chatbot con una serie di risposte per gestire le richieste dei clienti.

Ci sono vari piani in abbonamento, a partire da 25 euro al mese, che arricchiscono il numero di live chat e di “trigger” per il chatbot. Su tutti i piani c’è anche la possibilità di optare per un abbonamento annuale che consente di ottenere 2 mesi gratuiti di servizio. C’è l’add-on Lyro AI che garantisce un ulteriore boost a base di intelligenza artificiale al servizio fornito da Tidio, al costo di 29 euro al mese.

L’offerta di Tidio è, quindi, molto ricca e personalizzabile, ideale per diverse tipologie di aziende e, in particolare, per gli e-commerce. Per iniziare a provare gratis i tool forniti da Tidio è possibile accedere subito al sito ufficiale qui di sotto.

