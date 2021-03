Linkem festeggia il suo ventesimo anniversario dalla sua nascita e decide di applicare sulla sua offerta Senza Limiti uno sconto che permette di risparmiare 138 euro per i primi 20 mesi.

Linkem Senza Limiti: sconto 20 anni di attività?

La tariffa scontata è valida fino al 12 Aprile 2021 ed offre l’attivazione di internet illimitato a casa senza linea telefonica al prezzo speciale di soli 20 euro al mese invece di 26,90€ mensili.

Linkem Senza Limiti include nel canone mensile l’Assistenza Prime che offre un supporto dedicato per qualsiasi evenienza tecnica. Esistono due tipologie di apparati che variano a seconda della copertura di rete. Con il modem Outdoor è necessaria l’installazione di un tecnico qualificato, mentre, l’apparato Indoor prevede la configurazione in completa autonomia, ovviamente seguendo le istruzioni presenti nella confezione. L’installazione ed il primo avvio da parte del tecnico per l’apparato da esterno è già inclusa nel canone mensile e non prevede alcun indennizzo.

Costi ed altro

La tariffa di Linkem offre uno sconto anche sul costo di attivazione. Solitamente, sono richiesti 100€ come contributo iniziale, ma grazie alla promo dei 20 anni l’entry fee ammonta a soli 49€. Questa spese iniziale viene suddivisa in 5 rate mensili. Inoltre, la velocità di connessione può variare a seconda della copertura e può arrivare fino a 100 Mbps in download e 10 Mbps in upload, oppure fino a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload.

