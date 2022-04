La Promo Easy di Linkem valida per 12 mesi è una soluzione per avere internet a casa flat fino ad 1 Gigabit di velocità in download ad un prezzo davvero interessante con 30€ di Buono Carburante in omaggio! Il tutto corrispondendo un canone mensile inferiore ai 20 euro.

La promozione è valida fino al 2 Maggio 2022 ed in esclusiva ONLINE include anche le chiamate illimitate dal fisso verso qualsiasi utenza nazionale.

Linkem Promo Easy: i dettagli

L'offerta di Linkem con prezzo bloccato per 1 anno dispone di internet senza limiti 24 ore su 24 fino ad 1 Gigabit al secondo di velocità in download e 200 Mbps in upload, Modem Indoor o Outdoor incluso nel canone mensile e l'opzione Parla&Naviga che offre chiamate illimitate verso tutti. Il tutto ad un prezzo davvero incredibile! Stiamo parlando di appena 19,90 euro mensili per i primi 12 mesi. Dopo il primo anno, il prezzo sarà pari a 24,90 euro al mese.

Come abbiamo detto all'inizio, sottoscrivendo questo abbonamento, il provider, regala un Buono Carburante del valore di 30€ spendibile nei distributori aderenti. Inoltre, il voucher è usufruibile anche su alcune catene o store online come Amazon, Mediaworld, Mondadori, Zalando e Decathlon per i vostri acquisti di Pasqua.

Incluso nel canone oltre all'opzione che regala le chiamate senza limiti troviamo anche il Modem Indoor o Outdoor. La scelta dell'apparato che viene spedito da Linkem varia a seconda della copertura.

Il modem da interno è già pronto all'uso, viceversa, quello Outdoor necessita dell'installazione da parte di un tecnico.

Costi ed altro

L'offerta che abbiamo visto sinora ha un contributo iniziale di 48 euro che viene suddiviso nelle prime 12 bollette ed è quindi pari a 2 euro al mese. In caso di disdetta, viene richiesto un corrispettivo pari a 22,40 euro una tantum.

Linkem 5G Promo Easy è disponibile con questo sconto per 12 mesi solo ONLINE e fino al 2 Maggio 2022. Approfittane ora se intendi avere una soluzione illimitata senza linea fissa!