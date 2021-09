La Promo 20 anni di Linkem a meno di 20 euro mensili offre ora anche un voucher per vedere la Serie BKT sulla piattaforma Helbiz Live.

Linkem Promo 20 anni: i dettagli

La tariffa è la solita che Linkem propone per un periodo limitato di tempo e mette a disposizione internet illimitato a casa alla velocità massima di 100 Mbps in download e 10 Mbps in upload a soli 19,90 euro al mese per i primi 6 mesi di abbonamento. Dopo il primo semestre, l'offerta in questione prenderà il prezzo standard di 26,90 euro al mese.

Fino al 6 di Settembre con l'attivazione di quest'offerta sarà inclusa anche la visione di tutte le partite in streaming su Helbiz Live della Serie BKT oltre ad avere 30 euro da spendere sull'App Helbiz per il noleggio di monopattini elettrici.

Con il canone mensile è incluso l'apparato Indoor o Outdoor. Il modem da interno è installabile in completa autonomia, mentre, per quello da esterno è previsto l'intervento di un tecnico.

Costi ed altro

Il costo di attivazione è pari a 49 euro, ripartito nelle prime dodici bollette. L'offerta in questione è attivabile fino al 4 Ottobre 2021. Per le richieste fatte dopo il 6 Settembre non sarà inclusa la visione della Serie BKT tramite la piattaforma Helbiz Live.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

