La Mega Promo 20 anni di Linkem offre internet illimitato senza linea fissa fino a 100 Mega a meno di 20 euro al mese.

Mega Promo 20 anni: i dettagli

La tariffa di Linkem offre una connessione illimitata a casa con una velocità massima che può arrivare a 100 Mbps in download e fino a 10 Mbps in upload. Il tutto a 19,90 euro ogni mese per 1 anno. Una volta terminato il periodo promozionale, l'offerta verrà rinnovata a 26,90 euro al mese.

A seconda della copertura, Linkem mette a disposizione due diversi Modem. Il Modem Indoor è installabile in completa autonomia, mentre, l'apparato da esterno prevede l'installazione da parte di un tecnico.

Incluso nel canone mensile troviamo incluso il pacchetto di Assistenza Prime. Questo servizio oltre ad offrire un supporto telefonico al cliente offre anche una specie di Kasko dell'apparato. L'extra in questione è completamente gratuito anche se di norma prevederebbe un contributo pari a 5 euro.

Costi ed altro

Linkem con la sua promo in occasione dei 20 anni offre il costo iniziale suddiviso per 10 mesi a 4,90 euro al mese. Il contributo iniziale senza questa promozione sarebbe pari a 100 euro. L'iniziativa promozionale è valida fino al 5 Luglio 2021. Inoltre, in caso di recesso dell'abbonamento, bisognerà restituire l'apparato in comodato d'uso gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tariffe