Linkem: Maxi Promo 20 Anni a 19,90€ per 6 Mesi

Ritorna la Maxi Promo 20 Anni di Linkem che propone internet senza limiti tramite “ponte radio” a meno di 20 euro al mese per i primi 6 mesi di abbonamento.

Inoltre, grazie alla nuova copertura in 5G sarà possibile navigare con delle prestazioni che possono arrivare fino ad 1 Gigabit al secondo in download.

Vediamo insieme, dunque, cosa offre questa interessante soluzione pensata ad hoc per chi non vuole la linea fissa oppure per chi abita in un Paese non servito dalla Fibra.

Linkem Maxi Promo 20 Anni: i dettagli

La tariffa in questione permette di risparmiare ben 42 euro. Infatti, per il primo semestre l'abbonamento è incluso a 19,90 euro mensili con internet flat 24 ore su 24, Modem Incluso e velocità che può arrivare fino a 1 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload. Il tutto per soli 19,90 euro al mese per i primi 6 mesi. Successivamente, l'abbonamento avrà un costo mensile pari a 26,90 euro.

Grazie all'iniziativa dei 20 Anni di attività dell'azienda romana, il pacchetto offre anche l’opzione Parla&Naviga che prevede chiamate illimitate da casa verso mobili e fissi nazionali con tecnologia VoIP senza nessun costo aggiuntivo.

Il MyLink Box incluso in comodato d'uso gratuito può essere sia Indoor che Outdoor. La scelta dell'apparato varia a seconda della copertura. Per quanto concerne il Modem da Esterno è necessaria l'installazione da parte di un tecnico.

Inoltre, l'abbonamento offre anche il pacchetto di Assistenza Prime che solitamente prevederebbe un contributo mensile pari a 5 euro. In questo caso però è completamente gratuito grazie alla promo 20 Anni.

Costi ed altro

Maxi Promo 20 Anni ha un contributo di attivazione di 100€ scontato a 49€ se attiverete il servizio entro il 14 Febbraio 2022. Il costo iniziale viene dilazionato per 24 mesi e prevede dunque un addebito di 2,04 euro al mese in bolletta.

In caso di recesso, il Modem fornito da Linkem andrà restituito, altrimenti bisognerà pagare 100 euro per ogni apparato posseduto.