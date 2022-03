Linkem: come disdire un abbonamento

Linkem è un'azienda che fornisce piani di connessione dati in alternativa alla rete fissa, tramite antenne e modem appositi. Offre soluzioni interessanti che, nei casi in cui un'abitazione non fosse raggiunta dalla Fibra o dall'ADSL, permettono di avere una connessione internet nelle zone più complicate.

Potrebbe però succedere di non essere più soddisfatti del servizio oppure finalmente l'abitazione in oggetto è stata raggiunta dalla Fibra Ottica. Qualunque sia il motivo, come in questi casi, se devi disdire un abbonamento con Linkem, ma non sai come fare, ti verranno utili le istruzioni che troverai in questo articolo.

Come disdire il servizio Linkem

Sono due le modalità disponibili per disdire un abbonamento Linkem. La prima quando la richiesta avviene entro i 14 giorni dall'attivazione del servizio, esercitando così il diritto di ripensamento. La seconda, invece, dopo che sono passati i 14 giorni, esercitando il diritto di recesso che prevede un preavviso di 30 giorni.

Nel primo caso, se hai attivato da poco il servizio Linkem, ma vuoi disdire l'offerta prima dei 14 giorni dovrai compilare il modulo dedicato al diritto di ripensamento. In questo caso, il recesso entrerà in vigore a partire dalla data della ricezione del modulo compilato e firmato dall'intestatario del contratto. Non sono previsti costi di recesso salvo se indicati nell'offerta sottoscritta per una particolare promozione in corso.

Nel secondo caso, invece, se vuoi disdire il servizio Linkem dopo che sono passati più di 14 giorni dall'attivazione, dovrai compilare il modulo dedicato al diritto di recesso. In quest'altro caso, il recesso non entrerà in vigore dalla data della ricezione del modulo, ma nei 30 giorni dopo che Linkem avrà preso in carico la tua richiesta. In tutto questo periodo di attesa il servizio rimarrà attivo e tu potrai continuare a navigare in internet secondo quando sottoscritto nell'offerta.

In tutti e due i casi, una volta compilato debitamente il modulo indicando – ricordiamo con i dati personali del titolare del contratto – dovrai inviare una comunicazione scritta in cui espliciti la tua volontà di interrompere il contratto con Linkem. Tutto quanto dovrai inviarlo via email all'indirizzo cessazioneservizio@linkem.com o via fax a numero 085622090, allegando una copia della carta di identità in corso di validità.