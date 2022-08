Linkem 5G Promo Easy: 19,90€ anche ad Agosto

Prosegue anche per tutto Agosto Linkem 5G Promo Easy 12 mesi, la soluzione per avere internet illimitato senza linea fissa con prezzo bloccato per 1 anno.

Quest’offerta è attualmente in sconto a meno di 20 euro al mese solo fino al 7 Settembre 2022. Vediamo assieme cosa comprende la promo in questione.

Linkem 5G Promo Easy: ecco i dettagli

La tariffa offre internet illimitato flat 24 ore su 24 fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload, il Modem Indoor o Outdoor in comodato d’uso e l’addon Parla&Naviga che permette di chiamare qualsiasi numero di rete fissa e mobile senza limiti. Il tutto per soli 19,99 euro ogni mese per 12 mesi di abbonamento. Al termine del primo anno, il prezzo ammonterà a 24,90 euro.

Oltre all’abbonamento, Linkem offre la possibilità di richiedere il piano prepagato disponibile a 169 una tantum con 3 mesi già inclusi. In questo caso, è possibile scegliere i vari tagli disponibili a seconda dei mesi necessari.

In ogni caso, il Modem è incluso nel prezzo. L’apparato in realtà può essere di due tipologie che variano a seconda della tecnologia disponibile in zona. Non è infatti possibile scegliere il tipo di Modem. Esistono dunque due versioni di apparati. Il Modem Indoor non necessita di alcun installazione da parte di tecnici cosa che invece è richiesta per quanto concerne il Modem Outdoor.

Costi ed altro

Questa tariffa è attualmente in promozione a soli 19,90 euro mensili per ben 12 mesi di abbonamento. L’attivazione è pari a soli 2 euro al mese per 24 mesi ed è disponibile ONLINE solo fino al 7 Settembre 2022.

In caso di recesso, bisognerà restituire l’apparato e corrispondere 22,40 euro come contributo di cessazione del contratto.

