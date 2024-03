Like a Dragon Infinite Wealth: SCONTO per le Offerte di Primavera (-49%)

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è un vero e proprio trionfo per gli appassionati di videogiochi: oggi è in sconto anche il nuovo Like a Dragon Infinite Wealth che puoi acquistare a soli 35,99 euro invece di 70,99. Lo sconto è attivo su tutte le versioni e con la spedizione Prime puoi riceverlo a casa entro domani.

Like a Dragon Infinite Wealth in offerta: scopri il nuovo episodio della serie

Like a Dragon Infinite Wealth ti porterà in pieno Giappone e anche alle Hawaii dove i due protagonisti della serie, Ichiban Kasuga e Kazuma Kiryu, si uniscono per affrontare il destino.

Ichiban Kasuga è un inarrestabile sfavorito che ha imparato il significato di risorgere dopo aver toccato il fondo, mentre Kazuma Kiryu è un uomo con la volontà spezzata che affronta i suoi ultimi giorni. Insieme, questi due personaggi intraprendono un viaggio che li porterà a scoprire misteri più profondi di quanto avessero mai immaginato.

Il gioco offre un combattimento unico nel suo genere, con battaglie GDR dinamiche e frenetiche. Sul campo di battaglia, ogni elemento diventa un’arma e non ci sono regole fisse: devi essere pronto a tutto per uscirne vittorioso.

L’avventura ti porterà a esplorare il Giappone con tutti i suoi contrasti e le sue meraviglie, così come le affascinanti terre delle Hawaii. Con una dimensione così vasta da ricoprire l’intero Pacifico, avrai l’opportunità di vivere esperienze uniche e emozionanti in luoghi esotici e mozzafiato.

Una strepitosa occasione per uno dei giochi migliori degli ultimi mesi, perfetto per gli appassionati della serie: acquistalo a soli 35,99 euro invece di 70,99.