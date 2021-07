Il noto attore napoletano Libero De Rienzo è deceduto, purtroppo, a causa di un infarto fulminante che ha avuto mentre era nella sua casa a Roma.

Libero De Rienzo: la sua filmografia è su TimVision

Aveva 44 anni, attore fin dalla nascita (o quasi), ha seguito le gesta del padre, anch'egli facente parte del mondo del cinema. Segnaliamo che Fiore De Rienzo è stato l'aiuto regista di Citto Maselli. Vincitore di un David di Donatello, oggi piangiamo la scomparsa di uno dei più grandi protagonista del cinema nostrano. Ripercorriamo alcune delle sue opere più significative grazie all'omaggio realizzato da TimVision.

Tanti sono i film a cui ha preso parte. Fra tutti, ricordiamo il ruolo di Bart in “Santa Maradona” di Marco Ponti che gli è valso il premio David di Donatello come “Miglior attore non protagonista”.

Ultimamente, lo ricordiamo per i suoi ruoli nel film di “Smetto quando voglio” e in “A Tor Bella Monaca non piove mai“. La recitazione non è stata la sua unica arte: il camaleontico De Rienzo è stato anche un regista e sceneggiatore. La sua pellicola “Sangue – la morte non esiste” ha ricevuto diversi premi ed elogi dalla critica di tutto il mondo.

Per chi volesse rivedere alcune delle opere a cui ha preso parte, vi indichiamo che sono disponibili su TimVision a questo link.

Ciao Libero.

Senza categoria