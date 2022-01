L'headset di Apple arriverà a fine anno, anche se...

Secondo l'analista Ming Chi-Kuo, le cuffie per realtà mista di Apple verranno rilasciate alla fine del 2022 ma pare che ci saranno scorte limitate.

Cosa sappiamo sul primo visore Apple AR/VR?

Se tutte le voci si riveleranno veritiere, il 2022 è l'anno in cui Apple introdurrà finalmente il proprio visore per la realtà mista. Mentre apprendiamo nuove notizie sul prodotto, l'analista tecnologico Ming-Chi Kuo ritiene che l'headset della mela sarà rilasciato alla fine dell'anno corrente ma con scorte limitate.

In una nota inviata agli investitori visti da 9to5Mac, Kuo afferma che l'auricolare AR/VR di Apple sarà “rinviato alla fine del 2022“. Secondo l'analista, le spedizioni più significative del prodotto non inizieranno fino al primo trimestre del 2023, il che suggerisce che il gadget arriverà nei negozi con pochissime unità disponibili per i clienti.

Kuo aveva già affermato in una nota precedente che il colosso di Tim Cook prevede già ritardi nella produzione delle sue cuffie per realtà mista poiché si prevede che il dispositivo avrà hardware e design molto più avanzati rispetto ai prodotti concorrenti.

Sebbene la data di rilascio esatta non sia nota, una versione alla fine del 2022 potrebbe significare che gli ordini inizieranno a novembre o dicembre, cosa che sta diventando frequente in Apple a causa di vincoli di fornitura. Ad esempio, le AirPods Max sono state presentate a dicembre 2020, mentre i tempi di spedizione stimati sono rapidamente scesi a marzo 2021 dopo i preordini.

Un recente rapporto ha previsto che il visore AR/VR di Apple avrà una “configurazione innovativa a tre display” in grado di combinare due display Micro OLED e un pannello AMOLED. Altre indiscrezioni suggeriscono che il device sarà dotato di sensori avanzati per il rilevamento dell'ambiente e dei gesti, oltre ad un potente chip.

I rumors suggeriscono che il visore avrà elementi di design ispirati agli AirPods Max e all'Apple Watch. Il prezzo potrà arrivare fino a 3.000 dollari.