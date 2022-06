LG XBOOM GO PL2: uno speaker MOZZAFIATO a 22€ (sconto 66%)

Lo speaker wireless compatto, perfetto per l’estate, è lui: LG XBOOM GO PL2. Un prodotto pazzesco, in grado di offrire una qualità audio pazzesca grazie alla personalizzazione offerta da Meridian. Eccellente anche l’autonomia energetica che, grazie alla batteria integrata, si spinge a 8 ore.

Bellissimo nel design, e resistente al contatto con l’acqua, puoi portarlo a casa a prezzo bassissimo solo grazie a una speciale sconto del 66% rispetto al prezzo di listino presene sul sito ufficiale. Per approfittare della ghiotta occasione eBay devi solo mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applicare il codice “MENO20ESTATE”. Lo prendi a 22,88€ invece di 69€. Le spedizioni, veloci e gratuite, sono garantite inutile in un paio di giorni.

LG XBOOM GO PL2 in sconto del 66% su eBay

Un prodotto bellissimo, con dimensioni super compatte, così da permetterti di portarlo agevolmente in giro. In questo modo, potrai ascoltare la musica che ti piace di più in qualsiasi momento.

Grazie alla batteria integrata ricaricabile, puoi goderti fino a 10 ore senza il vincolo dei cavi. I tasti rapidi di gestione ti permettono di gestire rapidamente la riproduzione musicale, ma non solo. Grazie alla presenza di microfono integrato, puoi anche usare questo dispositivo per parlare al telefono, come un vero e proprio sistema di vivavoce.

Tutta la qualità di un brand che non ha bisogno di presentazioni, in un dispositivo di eccellente qualità. Non perdere l’occasione di risparmiare il 66% sull’eccellente speaker LG XBOOM GO PL2, direttamente da eBay. Metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “MENO20ESTATE”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, ma la disponibilità è limitata.

