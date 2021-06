LG Velvet LTE ha iniziato finalmente a ricevere l'aggiornamento ad Android 11. Se ricordate, alla fine di luglio scorso, il colosso sudcoreano ha presentato una nuova iterazione (l'ennesima) del suo midrange premium chiamato “Velvet”.

LG Velvet LTE: l'update arriverà ovunque

A differenza del modello originale, questo è alimentato da un chipset Snapdragon 845 anziché dallo Snapdragon 765G. Ma è stato lanciato con la stessa skin LG UX9 basata su Android 10 pronto all'uso. Ora, quasi un anno dopo il suo rilascio, il telefono ha finalmente iniziato a ricevere il rollout al firmware di Android 11.

Secondo un post di annuncio ufficiale (avvistato grazie ai colleghi di PiunikaWeb) su una pagina di supporto di LG Electronics, il produttore di telefoni in pensione ha iniziato a distribuire il nuovo aggiornamento di Android 11 per il Velvet LTE (4G) nel suo paese d'origine, la Corea del Sud. Non sappiamo quando arriverà da noi, tuttavia.

Oltre ad introdurre le classiche funzionalità principali di Android 11, l'ultimo software di sistema per lo smartphone arriva anche con alcune nuove funzioni relative al comparto fotografico. L'app fotocamera predefinita del device ottiene una nuova modalità “Vista rapida“, una “Modalità notturna” e uno scanner QR integrato.

Detto questo, proprio come qualsiasi altro aggiornamento del sistema OTA, anche questo viene implementato in batch. Pertanto, potrebbe essere necessario del tempo prima che raggiungano ogni unità. Il software dovrebbe arrivare in altre regioni nei prossimi giorni.

Secondo l'azienda, il device riceverà anche il software di Android 12 e Android 13. Ma non siamo sicuri che l'azienda sarà in grado di mantenere la sua promessa. Di fatto, per chi non lo sapesse, LG Electronics ha lasciato il business della telefonia lo scorso aprile. Considerato che i suoi utili erano in perdita da diverso tempo e visto che non riusciva a reggere il passo con la concorrenza, questa è stata la mossa più saggia al fine di evitare la bancarotta.

