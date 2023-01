LG Tone FP5: auricolari Bluetooth SPETTACOLARI in svendita a più di metà prezzo

Le cuffie LG Tone True Wireless offrono un suono nitido e spaziale in qualsiasi contesto, per un’immersione totale che porterà a dimenticarti degli auricolari dopo qualche minuto che li indossi. Degna di nota anche la cancellazione attiva del rumore, ancora più efficiente rispetto alla precedente generazione.

Approfitta subito dell’ultima offerta Amazon: gli auricolari LG Tone FP5 sono tuoi a soli 54,99 euro grazie al maxi sconto del 57%. Se completi l’ordine ora, li riceverai a casa tua già questa settimana.

Svendita totale per le cuffie true wireless LG Tone FP5

Indossa le cuffie LG True Wireless con audio Meridian e ascolta la tua playlist preferita come non hai mai fatto prima. Vivi un’esperienza altamente personalizzata con l’applicazione Tone Free, che ti permette di selezionare tutta una serie di profili audio per adattare la resa sonora a ciò che stai ascoltando in questo momento.

Un altro plus non da poco di questi auricolari è la cancellazione attiva del rumore, finalmente convincente rispetto alla fascia di prezzo in cui si trovano. Ottima anche l’autonomia fino a 22 ore (8 ore di ascolto con una singola carica e 14 ore aggiuntive con la custodia).

Metti a segno l’affare del giorno con le cuffie LG Tone FP5 per risparmiare 75 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico e beneficiare della consegna entro 72 ore dalla conferma dell’ordine. L’offerta sta per terminare, non lasciartela sfuggire prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.