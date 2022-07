LG, strepitosa smart TV UHD 4K da 55" a prezzo WOW (339€ su eBay)

Sei pronto a guardare il meglio del cinema direttamente in salotto, sul divano di casa, con tutta la tua famiglia? L’offerta eBay di oggi ti offre la possibilità di acquistare l’ottima smart TV LG da 55” UHD 4K al prezzo ridicolo di appena 339€; non fartela scappare fintanto che è in offerta al prezzo più basso e conveniente sul web.

Dotata di tutte le tecnologie di ultima generazione per garantirti un’esperienza visiva sempre eccellente e senza compromessi, la smart TV ti arriva a casa in pochissimo tempo e con PayPal puoi acquista acquistarla pagandola in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

Smart TV LG da 55” UHD a prezzo ridicolo su eBay: porta il cinema a casa

Dotata di un design di fascia premium con cornici praticamente invisibili che ti permettono di immergerti nelle immagini senza distrazioni, la smart TV di LG può godere di un gran numero di tecnologie pensate per migliorare l’esperienza di utilizzo a 360°.

Ad esempio, la funzione Filmmaker Mode migliora automaticamente le immagini mostrate per darti l’impressione di essere sempre al centro dell’azione, mentre la funzione Game Optimizer si occupa di ottimizzare al massimo l’esperienza di gioco per offrirti ore e ore di gameplay ad alto livello. Completamente compatibile con Alexa e Google Assistant per controllare i dispositivi della smart home e non solo, la smart TV offre anche il pieno supporto alle migliori piattaforme di streaming come Netflix, NOW TV, Amazon Prime Video, Disney+, Ray Play e molte altre.

Non farti scappare questa offerta di eBay e metti subito nel carrello la bellissima smart TV di LG fintanto che puoi acquistarla ad appena 339€; inoltre, ricorda che se scegli come metodo di pagamento PayPal puoi pagarla in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

