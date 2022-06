LG, strepitosa smart TV 4K da 55 a prezzo SHOCK (-44% su eBay)

Ci sono alcune occasioni che non è assolutamente possibile farsele scappare, a maggior ragione quando si tratta di una offerta di eBay che porta una delle migliori smart TV LG 4K da 55” a un prezzo quasi ridicolo.

Infatti, con uno sconto del 44% rispetto il prezzo di listino, quest’oggi ti diamo la possibilità di ricevere a casa una smart TV che ti darà l’impressione di essere seduto in poltrona al cinema per via dell’incredibile qualità del suo pannello.

La smart TV LG 4K da 55” crolla di prezzo su eBay con uno sconto del 44%

Dotata di un design di altissimo livello con una base di appoggio appena visibile e con cornici talmente ridotte quasi da fondersi con il pannello da 55”, la televisione di LG dispone dell’ultima tecnologia in termini di illuminazione dei pixel per conferire a ogni immagine il giusto tono di luminosità e di colore. Inoltre, è completamente compatibile con le più importanti piattaforme di streaming del momento come Netflix, Disney+, Apple TV e molte altre; scegli i tuoi programmi preferiti in un unico posto e con un unico telecomando.

La smart TV di LG, oltre alle immagini di altissima qualità, ti assicura anche un audio strepitoso per via degli speaker con supporto Dolby Atmos con audio surround multidimensionale; mai come adesso hai la possibilità di essere al centro di ogni scena.

Questa di oggi è la tua occasione d’oro per ricevere a casa in pochissimo tempo una smart TV che ti saprà sorprendere ogni giorno, per ogni immagine, 365 giorni l’anno. Mettila subito nel carrello e sfrutta l’incredibile sconto del 44% di eBay per farla tua a un prezzo mai raggiunto prima d’ora; inoltre, non dimenticare che con PayPal puoi sfruttare il pagamento in 3 comode rate per pagarla un po’ alla volta e in tutta comodità.

