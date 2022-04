LG: soundbar potente da 100W a un prezzo REGALATO (-50% su Amazon)

Preparati ad ascoltare i tuoi brani preferiti e guardare i film dei migliori registi con una qualità che finora non avevi mai sperimentato prima, merito di questo incredibile sconto del 50% per questa ottima soundbar da 100W di LG in offerta su Amazon.

Farai fatica a crederci, ma ad appena 89€ si tratta di una tra le migliori soluzioni audio a tua disposizione se sei stanco di ascoltare la musica o i film con una qualità che non ti soddisfa più.

Soundbar LG da 100W in offerta su Amazon a un prezzo shock (-50%)

La presenza di un sistema 2.1 da 100W ti assicura una riproduzione audio di qualità con un sound sempre avvolgente e di ottimo livello: il merito è dell'ottima equalizzazione audio che si preoccupa di offrirti il massimo dell'ascolto con bassi sempre carichi e avvolgenti, e un suono armonico con le frequenze medie e alte sempre precise e cristalline.

La soundbar, inoltre, dispone anche della tecnologia AI Sound Pro che, tramite un singolare algoritmo, è in grado di identificare le voci (sia per un brano audio che per un film) per darti modo di cogliere ogni minima sfumatura del timbro senza però compromettere l'esecuzione generale del pezzo. Dotata di numerose porte di ingresso per connetterla ai tuoi dispositivi (ingresso ottico, USB e anche HDMI in/out), il dispositivo di LG è sempre pronto a rispondere ai tuoi comandi tramite il comodo telecomando.

Cosa stai aspettando? Libera un audio dalla qualità incredibile acquistando subito la soundbar da 100W di LG a un prezzo che non ti ricapiterà di trovare per molto tempo. Tantissime persone l'hanno già acquistata e ne sono rimasti colpiti dal design e soprattutto dalla grande potenza audio che non sacrifica mai la qualità generale del suono.

Sono finalmente iniziate le offerte di Primavera di Amazon: non perdere tantissimi prodotti in sconto sempre a tua disposizione tramite la pagina delle offerte!