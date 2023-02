LG: Soundbar Bluetooth con Subwoofer integrato a prezzo WOW (-45%)

Se vuoi goderti al meglio, film, serie TV, eventi sportivi e tanti altri contenuti video e audio, non perdere questa super offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la Soundbar Bluetooth LG a soli 98,83 euro, invece che 179 euro.

Grazie a questo sconto del 45% avrai un risparmio di ben 83 euro sul totale, davvero niente male. In soli 76 cm potrai ascoltare un’audio incredibilmente realistico, cristallino e potente. Riesce ad arrivare in ogni angolo della stanza per coinvolgere tutti i sensi e donando quindi ai tuoi contenuti una marcia in più per un’esperienza meravigliosa.

LG: la Soundbar Bluetooth che ti porta in un’altra dimensione

Questa Soundbar ha una potenza di 100 W ed è dotata di un Subwoofer integrato con un audio a 2.1 canali. Questo garantisce un’esperienza molto più coinvolgente e immersiva. Ogni tuo contenuto prenderà vita e sarà difficile distinguere un film dalla vita reale. Possiede un algoritmo in grado di ottimizzare il suono in base a ciò che stai guardando, riuscendo così a darti sempre l’effetto migliore.

Nonostante la sua superpotenza ha un design minimal, compatto, leggero e molto elegante. È perfetta da mettere ad esempio sotto la tua TV. È dotata anche di una modalità audio per il gaming che migliora l’esperienza di gioco. E grazie a un’innovativa tecnologia, rende il suono sempre chiaro e omogeneo anche quando proviene da fonti diverse. Questo ti permette di collegare il tuo dispositivo, come smartphone o tablet, riuscendo sempre ad avere un audio eccellente.

Se vuoi portarti il cinema direttamente a casa tua e guardarti ogni contenuto video comodamente sul divano con effetto poltroncine, allora non perdere questa offerta. Fiondati su Amazon e acquista la tua Soundbar Bluetooth LG a soli 98,83 euro, invece che 179 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è completamente gratuita in tutto il territorio nazionale.

