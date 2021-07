Il tuo salotto è pronto a diventare un cinema e il tuo divano è pronto a diventare un portale spazio-temporale verso un'altra dimensione emotiva. Non importa se ami il cinema o lo sport, quel che conta è la tua capacità di farti catturare dalle emozioni. Per poterlo fare altro non serve se non un pannello OLED ed uno sconto senza pari al quale attingere. Questo, ad esempio.

LG OLED 55 pollici

Una smart tv da 55 pollici, un pannello OLED di altissima qualità, un processore α7 Gen4 al quale affidare la definizione dell'immagine e tutta la magia dell'integrazione con Alexa e Assistente Google: ecco LG OLED55A16LA, smart tv 4K che solo per poche ore mette in campo uno sconto che porta il modello al suo miglior prezzo di sempre. Attenzione a come si compone lo sconto: 1599 euro il prezzo iniziale, 1099 euro il prezzo scontato (-31%) e una ulteriore riduzione nascosta di 54,95 euro al checkout. Prezzo definitivo: 1044,05 euro.

Risparmio complessivo: oltre 550 euro. Niente male, proprio niente male, soprattutto a poche ore da una Finale che ha reso ben chiaro a tutti quali emozioni possa offrire una tv davanti ai grandi eventi, ai grandi spettacoli ed agli snodi cruciali della storia.

L'incredibile sottigliezza del pannello rendono questo modello particolarmente elegante sia in configurazione “stand” da appoggio, sia appesa al muro: cornice supersottile e dimensioni creano un forte impatto del design, al quale la qualità delle immagini diventa complemento aggiuntivo.

Anche il modello da 48 pollici è in sconto, con il prezzo che scende a 999 euro pareggiando l'offerta disponibile durante lo scorso Prime Day. Il modello da 55 pollici, invece, non aveva mai goduto di sconti similari prima d'ora e l'occasione di oggi è dunque davvero una grande opportunità.

Qualità di livello superiore, prezzo di caratura inferiore. What else?

