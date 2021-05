LG annuncia l’arrivo sul mercato della collezione LG Objet, progettata per soddisfare la crescente domanda di elettrodomestici personalizzabili: ecco tutti i dettagli.

LG Objet: personalizzare la casa

Presentata come Furniture Concept Appliances al CES 2021, il Frigorifero e il Congelatore della collezione LG Objet debutterà questa settimana in Cina, per poi essere disponibile anche in altri mercati, compreso quello italiano.

Entrando nei dettagli, la collezione LG Objet ha come caratteristica chiave quella di consentire una personalizzazione dell'arredamento, grazie all’ampia scelta di materiali e di colori.

Sia il Frigorifero che il Congelatore della collezione LG Object sono disponibili in una selezione di finiture di qualità, tra cui acciaio inossidabile e vetro.

L'opzione in acciaio inossidabile offre tre varianti di colore (verde, argento e nero opaco) per un aspetto chic e moderno, mentre la finitura in vetro è disponibile in quattro tinte (menta, rosa, beige e argento) che permettono agli elettrodomestici di adattarsi a ogni tipo di design della cucina.

Il lancio della collezione LG Objet sul mercato internazionale segna l'inizio di un'era di elettrodomestici personalizzabili. Grazie al design elegante e alle diverse opzioni di materiali e colori tra cui scegliere, gli elettrodomestici innovativi di LG aiutano a creare uno spazio domestico che riflette davvero le sensibilità estetiche uniche di ciascuno.

Passando alle specifiche tecniche, il Frigorifero contempla il sistema di refrigerazione LG LINEARCooling™, che garantisce prestazioni di raffreddamento eccezionali mantenendo costante e uniforme la temperatura interna e riducendo le fluttuazioni al minimo (±0,5 gradi Celsius), permettendo agli alimenti, come frutta e verdura, di rimanere più freschi più a lungo, fino a sette giorni.

