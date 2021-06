LG NanoCell è in offerta su Amazon a soli €599. Il prezioso ribasso del 33% rende il prezzo di listino un vero e proprio affare mediante uno sconto effettivo di €300.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Una Smart TV da favola: le specifiche tecniche di LG NanoCell

LG NanoCell è una smart TV eccezionale che al prezzo di oggi rappresenta un'occasione da non perdere. Disponibile nella sua versione 2021, questo televisore vanta una scheda tecnica molto ricca è che promette prestazioni di qualità elevata.

Il pannello montato è un LED con risoluzione ultra HD 4K. L'ampiezza di 50 pollici viene resa ulteriormente immersiva da delle cornici estremamente sottili che quasi scompaiono alla vista. Non sono da ignorare le varie tecnologie installate all'interno della TV che assicurano una visione sempre nitida, di qualità elevata e ovviamente con colori realistici e sorprendenti.

Non manca all'appello un processore quad-core 4K è la versione 6.0 del webOS. Grazie a queste due caratteristiche, il televisore possiede tutto ciò di cui oggi si ha bisogno come ad esempio un sistema che sia capace di supportare le maggiori applicazioni per lo streaming come Netflix, YouTube e tante altre ancora.

Non mancano la presenza di Google Assistant e Amazon Alexa. Attraverso la funzione microfono, infatti, si può parlare direttamente al televisore in partendo adesso i comandi due assistenti vocali.

Incluso nella confezione via ovviamente anche il telecomando puntatore di ultima generazione che oltre a permettere l'interazione con Google e Alexa, possiede anche i pulsanti di accesso diretto che aprono in automatico le applicazioni più gettonate.

La Smart TV LG NanoCell è in offerta su Amazon a soli €599. Acquista oggi e ricevila a casa in pochi giorni. Purtroppo non è disponibile la spedizione in 48 ore, ma le spese sono gratuite per i membri prime

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home