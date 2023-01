LG, la POTENTISSIMA soundbar 5.1 da 440W si SVENDE su Amazon (-42%)

Inutile girarci intorno: con uno sconto del 42% che ti fa risparmiare ben 169€ sul prezzo di vendita, la potentissima soundbar LG da 440W è l’offerta Amazon della domenica che non puoi assolutamente ignorare. Realizzata con materiali di livello premium e con un design eccezionale, solo quest’oggi hai l’opportunità di ricevere direttamente a casa un impianto audio 5.1 di potenza inaudita.

Dotata di un comodissimo subwoofer wireless che puoi liberamente posizionare in ogni punto della stanza per un vero effetto surround, la soundbar del colosso sudcoreano è ricchissima di funzionalità e tecnologie audio pensate per assicurarti un’esperienza di ascolto fuori scala.

Con Amazon risparmi ben 169€ per la potentissima soundbar LG da 440W

Infatti, se le funzioni DTS Virtual:X e il Dolby Digital sono garanzia di un audio sempre eccellente, con la tecnologia AI Sound Pro puoi stare certo di mettere in casa un impianto che si equalizza in tempo reale (e in automatico) in base al contenuto in riproduzione, che sia audio o video.

Dotata di tutti i tipi di collegamenti per affiancarla via cavo alla smart TV di casa oppure in wireless ai dispositivi mobile (tramite il modulo Bluetooth integrato), la soundbar LG è pronta a travolgerti con il suo audio potente, avvolgente e sempre ben ottimizzato.

A questo prezzo è davvero impossibile scegliere una soundbar che non sia la protagonista di questa news, a maggior ragione quando puoi risparmiare ben 169€ sul prezzo di vendita. Se l’acquisti adesso ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.