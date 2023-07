LG Gram 17 in offerta al MINIMO STORICO su Amazon: è IMPERDIBILE

LG Gram 17 è uno dei notebook più interessanti sul mercato, abbinando ottime prestazioni ad un peso ridotto nonostante la presenza di un display molto grande. Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il notebook di casa LG al prezzo scontato di 1.273 euro che rappresenta anche il minimo storico per la versione proposta in sconto. Il modello in offerta è dotato del processore Intel Core i7-1260P, 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD. Per accedere allo sconto è possibile seguire il link qui di sotto.

LG Gram 17: offerta imperdibile su Amazon

La versione di LG Gram 17 in offerta è dotata delle seguenti specifiche tecniche:

processore Intel Core i7-1260P

16 GB di memoria RAM

1 TB di SSD

display da 17 pollici con risoluzione di 2560 x 1600 pixel

sistema operativo Windows 11

peso di appena 1,35 chilogrammi

Il notebook di LG, con questa configurazione, rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per il mercato. Chi ha bisogno di un notebook di grandi dimensioni ma, allo stesso tempo, punta ad un modello davvero leggero e facile da trasportare può puntare ad occhi chiusi su LG Gram 17. Il notebook, inoltre, presenta una struttura estremamente resistente, una dotazione di porte completa e ottime specifiche, con il processore Intel Core i7 che garantisce una marcia in più in tutti i contesti di utilizzo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare LG Gram 17 al prezzo scontato di 1.273 euro. Per la configurazione in offerta si tratta del nuovo minimo storico. Per accedere alla promozione e acquistare il modello in sconto oggi su Amazon è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.