LG Gram 16 e 17 con Intel Core i7: nuovo MINIMO STORICO su Amazon (-500€, anche in 12 rate)

È il momento giusto per acquistare uno dei nuovi LG Gram: l’ultrabook ultraleggero e potente di casa LG è, infatti, disponibile al nuovo prezzo minimo storico su Amazon, nelle varianti da 16 e 17 pollici. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare LG Gram 16 al prezzo scontato di 1.199 euro mentre LG Gram 17 è disponibile al prezzo scontato di 1.299 euro.

Da notare, inoltre, che per entrambe le versioni c’è l’ottimo processore Intel Core i7-1260P, in grado di abbinare potenza ed efficienza grazie alla sua architettura ibrida, oltre alla possibilità di acquisto in 12 rate mensili, senza interessi e con possibilità di pagare con carta di debito. Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto.

LG Gram 16 e 17 al minimo storico con questa nuova offerta di Amazon

I notebook della serie LG Gram uniscono leggerezza (il modello da 16 pollici pesa appena 1,19 chilogrammi) a tanta potenza, grazie al processore Intel Core i7-1260P, e dimensioni “importanti” (16 o 17 pollici) completando il comparto tecnico con finiture premium. I modelli in offerta possono contare su display in 16:10 con risoluzione QHD e pannello IPS oltre che su 16 GB di RAM e 1 TB di SSD. Il sistema operativo è Windows 11.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare LG Gram 16 al prezzo scontato di 1.199 euro mentre LG Gram 17 è disponibile in offerta a 1.299 euro. Si tratta di uno sconto di 500 euro sul listino. Da notare anche la possibilità di acquisto in 12 rate mensili senza interessi. Per accedere alle offerte è possibile seguire il link riportato qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.