LG ha recentemente confermato di essere fuori dal mercato della telefonia mobile; sicuramente ci mancheranno i suoi prodotti innovativi, ma ci sono altri aspetti su cui l’azienda detiene ancora il potere. Fra questi troviamo le televisioni smart, i prodotti per l’audio e gli elettrodomestici. Adesso infatti, a tal proposito, il gigante sudcoreano ha ora svelato la sua gamma 2021 di speaker intelligenti con supporto audio di alta qualità e molteplici opzioni di input.

LG: un focus sui nuovi prodotti audio

Le cinque nuove soundbar LG offrono un’esperienza audio migliorata, con una facile connettività tra vari dispositivi intelligenti, un design accattivante ed un packaging eco-compatibili. Quando sono interfacciate con la tecnologia AI Sound Pro della smart TV LG e offrono un’immersione multicanale migliorata. Le soundbar dispongono anche del supporto integrato per la tecnologia audio 3-D sotto forma di Dolby Atmos e DTS: X.

Le nuove soundbar LG hanno un design elegante e accentuano l’atmosfera calda e rilassante del salotto se combinate con smart TV di ultima generazione. Non di meno, i dispositivi supportano anche più assistenti vocali come quello di Google, Alexa di Amazon, Siri e altri, offrendo versatilità nel loro utilizzo.

Alcuni dei modelli presentati sono certificati Hi-Res Audio ed è possibile anche la riproduzione senza perdita di dati. Le soundbar hanno tutte il supporto Bluetooth 5.0 oltre agli ingressi USB ed eARC.

Secondo LG, l’Europa e il Nord America saranno i primi mercati a ricevere le cinque nuove soundbar entro la fine del mese. Altri mercati seguiranno l’esempio dopo il primo lancio iniziale. Ci aspettiamo anche che la compagnia sveli più prodotti nel corso dell’anno corrente.

L’era COVID-19 ha visto un aumento esponenziale nell’acquisto e nell’adozione di gadget per la casa intelligente in tutto il mondo. La parte più significativa dell’anno 2020 ha visto milioni di persone lavorare da casa, poiché il blocco ha bloccato l’economia globale. La casa è diventata l’unica via per il relax e l’intrattenimento (oltre che per il lavoro) e i dispositivi intelligenti sono diventati un Must Have per lo svago domestico.

