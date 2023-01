Lexar Hub USB-C 7 in 1 ad ALTA VELOCITÀ in sconto a 25€ con questo COUPON (-30%)

Prestazioni e qualità senza rinunciare a una granitica affidabilità, questa la filosofia di Lexar che da anni consente al marchio di essere uno dei punti di riferimento della sua categoria. L’Hub USB-C 7 in 1 è la sintesi perfetta di cosa Lexar è in grado di fare. Allo stesso modo, anche il coupon pari al 30% regalato da Amazon è la chiara dimostrazione dei super poteri del colosso di Seattle. Ed ecco che salta fuori un’offerta incredibile che ti consente di prendere la docking station Lexar H31 a soli 25 euro invece di 42,99 euro, con un risparmio dunque di 17 euro.

La spedizione dell’articolo è gratuita e gestita da Amazon. Completando l’ordine ora non solo ti assicuri il coupon regalo del valore di 17 euro, ma anche la consegna immediata a casa tua entro la giornata di domani, martedì 17 gennaio.

Docking station Lexar: Hub USB-C 7 in 1 fino a 170 MB/s

L’Hub USB-C di Lexar è in grado di espandere la porta USB-C del tuo computer in 7 porte: 3 porte USB, 1 porta HDMI, 1 porta per l’alloggiamento della scheda SD, 1 porta per la microSD e 1 porta di alimentazione da 100W. La porta HDMI garantisce il mirroring in definizione 4K e la frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

Un altro punto di forza della docking station di Lexar sono le prestazioni ad alta velocità offerte dalla tecnologia USB 3.2, con velocità di trasferimento fino a 170 MB/s. Ottime notizie anche lato compatibilità, dal momento che potrai usare l’Hub 7 in 1 con smartphone, tablet e laptop con una porta USB-C.

Cogli al volo l’ultima offerta Amazon sulla docking station di Lexar per risparmiare subito 17 euro. L’offerta è limitata, affrettati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.