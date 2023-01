L'evidenziatore SMART è una genialata pazzesca: assolutamente da avere

Hai mai visto e provato l’evidenziatore smart? Un gadget tech che semplificherà in modo incredibile i momenti di studio e lavoro. Infatti, basterà mimare il gesto di evidenziare per scansionare in tempo reale i testi, che a quel punto appariranno direttamente sullo schermo. Il testo sarà modificabile direttamente sul tuo PC, smartphone o tablet utilizzando l’editor che preferisci. Ancora puoi tradurre i testi in diverse lingue e – chicca finale – puoi addirittura sfruttare la sintesi vocale per ascoltare in tempo reale quello che viene scansionato.

Un prodotto pazzesco, che funziona tramite batteria integrata ricaricabile e si collega ai tuoi device tramite Bluetooth. Uno strumento che offrirà un boost enorme alla tua produttività e che adesso da Amazon puoi prendere addirittura in sconto. Disponibile in diversi colori, puoi accaparrartelo a 119€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

L’evidenziatore smart è in sconto su Amazon

La Scanmarker Air è un dispositivo eccezionale e, grazie a lui, potrai aumentare la tua produttività al massimo. Basterà “evidenziare” la riga di testo stampato che ti interessa per portarla subito in digitale e – tramite OCR – renderlo un testo assolutamente modificabile. Potrai tradurlo in tempo reale e – se lo desideri – sfruttare la sintesi vocale per aumentare la tua capacità di apprendimento.

Un dispositivo perfetto per studiare e lavorare, che potrai sfruttare senza il vincolo dei cavi, grazie alla batteria integrata ricaricabile e alla connettività Bluetooth. Sfruttalo in abbinata a smartphone, tablet e PC per il massimo della libertà. Ultra portatile, potrai portarlo sempre con te.

L’evidenziatore smart è un prodotto pazzesco, a questo prezzo è un vero e proprio affare. Completa subito l’ordine da Amazon per prenderlo a 119€ circa appena con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata, sii veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.