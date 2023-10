Lenovo Yoga Slim 7 Prox in offerta: AMD Ryzen 5, RTX 3050 e un SUPER SCHERMO

Il Lenovo Yoga Slim 7 Prox è un laptop che combina potenza e portabilità per soddisfare le esigenze degli utenti moderni che cercano prestazioni elevate in un dispositivo leggero e facile da trasportare. Con un display 3K da 14.5 pollici, un processore AMD Ryzen 5 6600HS, una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050, e molto altro, offre un’esperienza informatica avanzata.

Normalmente proposto a 1199€, grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo oggi, puoi risparmiare 200€ acquistandolo a soli 999€. Se lo desideri, puoi dividere l’importo in più rate mensili scegliendo il finanziamento con Cofidis al momento del checkout.

Il Lenovo Yoga Slim 7 Prox è dotato di un display da 14.5 pollici con risoluzione 3K, offrendo una qualità visiva eccezionale con una risoluzione di 3072×1920. Il pannello IPS da 400nits e 120Hz garantisce immagini dettagliate e nitide da qualsiasi angolazione, perfetto per il lavoro e l’intrattenimento.

Al cuore di questo laptop c’è il processore AMD Ryzen 5 6600HS Creator Edition con 6 core e 12 thread, offrendo potenti prestazioni a consumi ridotti. La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4GB di GDDR6 garantisce un’esperienza di gioco e grafica eccezionale, rendendo questo laptop adatto sia per il lavoro che per il divertimento.

Con 16GB di RAM LPDDR5-6400 saldata, questo laptop offre prestazioni fluide anche durante le attività più impegnative. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, il Lenovo Yoga Slim 7 Prox è dotato di un veloce SSD da 512GB, garantendo spazio sufficiente e velocità di accesso rapide per tutti i tuoi file e documenti.

Il Lenovo Yoga Slim 7 Prox è un laptop che offre un mix eccellente di prestazioni, portabilità e design elegante, rendendolo una scelta ideale per coloro che cercano un dispositivo versatile per il lavoro e il gioco. Non perdere l’opportunità di acquistarlo con uno sconto del 17%, risparmiando 200€ sul prezzo consigliato.

