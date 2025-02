Lenovo V15 G4 IRU con i7, 16GB RAM e 512GB SSD ora in sconto su Amazon

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione veramente interessantissima che ti permette di acquistare un computer portatile a un ottimo prezzo. Dunque non perdere l’occasione, fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello Lenovo V15 G4 IRU con i7 a soli 566,44 euro, invece che 623,04 euro.

Forse potresti pensare che lo sconto del 9% non sia così interessante ma sappi che questo ribasso ti fa risparmiare 57 euro e porta il prezzo al più basso di sempre. Siamo di fronte a un computer portatile molto potente a un prezzo vantaggioso. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Lenovo V15 G4 IRU adesso è un grande acquisto

Che cosa rende Lenovo V15 G4 IRU uno dei migliori acquisti del momento? Sicuramente il suo potentissimo processore Intel Core i7 di 13ª generazione che unito agli 8 GB di RAM offre ottime prestazioni. A questo si aggiunge un generoso SSD da 512 GB che ti permette di archiviare tutto quello che desideri senza particolari patemi.

Troverai già installato come sistema operativo Windows 11 Home e le tecnologie di connessione Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Anche il design è molto interessante. Gode di un display da 15,6 pollici con risoluzione FHD 1920 x 1080 p e la scheda grafica integrata Intel Iris Xe. Possiede una tastiera compatta retroilluminata con tastierino numerico e un touch pad molto sensibile. Troverai diverse porte USB veloci e una porta HDMI per collegare un secondo monitor. Inoltre possiede un ingresso per cavo LAN.

Insomma una vera forza che oggi potrai avere a molto meno. Quindi affrettati o rischi di arrivare tardi. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Lenovo V15 G4 IRU con i7 a soli 566,44 euro, invece che 623,04 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.