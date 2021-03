Lenovo ThinkVision T24t è un display touchscreen destinato agli studenti perfetto per la DAD (didattica a distanza). L’OEM cinese ha appena annunciato un nuovo monitor da ben 24 pollici. Questo prodotto è rivolto agli alunni che continuano la loro istruzione da casa a causa della pandemia. Diamo un’occhiata a tutte le specifiche, le caratteristiche, il prezzo e la disponibilità sul mercato del nuovo gadget dell’azienda cinese.

Specifiche e caratteristiche di Lenovo ThinkVision T24t

Il Lenovo ThinkVision T24T sfoggia un pannello LCD IPS da 23,8 pollici con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel (FHD), frequenza di aggiornamento di 60 Hz e proporzioni 16: 9. Il punto forte di questo monitor è il supporto per il multi-touch a 10 punti. Quindi, gli studenti possono interagire facilmente con lo schermo.

Fra le altre caratteristiche di questo display troviamo un angolo di visione di 178 °, 75 PPI, tempo di risposta fino a 4 ms, luminosità di picco di 300 nits, rapporto di contrasto 1000: 1, rapporto di contrasto dinamico 3M: 1, gamma di colori sRGB del 99%, 6,7 milioni di colori e rivestimento antiriflesso. Sul fronte della connettività, il nuovo monitor Lenovo presenta le seguenti porte:

1 x HDMI 1.4;

1 x DP 1.2;

1 x USB 3.2 Gen 1 (DP 1.2 Alt Mode);

4 x USB 3.2 di prima generazione (1 x BC 1.2);

1 x uscita audio (jack da 3,5 mm).

Ultimo ma non meno importante, questo articolo è dotato di supporto per l’inclinazione, compatibilità con montaggio VESA, slot per lucchetto Kensington, gestione dei cavi e una serie di certificazioni come TÜV Rheinland Eye Comfort, TÜV Rheinland Low Blue Light e Eysesafe Display, giusto per citarne alcuni.

Prezzo e disponibilità Lenovo ThinkVision T24t

Il monitor Lenovo ThinkVision T24t ha un prezzo di $ 459. Sarà disponibile per l’acquisto nel secondo trimestre del 2021. La società non ha rivelato in quali mercati verrà venduta. Non appena ne sapremo di più circa la sua distribuzione, vi forniremo maggiori dettagli in merito.

