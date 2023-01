Lenovo ThinkPhone by Motorola: per una produttività senza paragoni

Finalmente il flagship Lenovo ThinkPhone by Motorola è stato annunciato al CES 2023 di Las Vegas dalla compagnia cinese. Il dispositivo è pensato per fornire un’esperienza mobile premium volta alla produttività con una qualità degna dei migliori laptop ThinkPad.

Da diversi anni infatti, i computer portatili ThinkPad di Lenovo risolvono i problemi dei clienti grazie ad una serie di tecnologie esclusive innovative e presentano anche un design unico nel loro genere. Ora Motorola presenta il companion perfetto di questi PC. Si chiama ThinkPhone. Conosciamolo insieme.

Lenovo ThinkPhone by Motorola: le caratteristiche

Il device fonde le migliori caratteristiche di Motorola nel campo mobile e la tradizione di Lenovo nel fornire hardware incredibili in prodotti compatti dal design estremo, come il ThinkPad X1 Carbon Gen 11 che abbiamo conosciuto qualche mese fa.

Sul telefono si potrà accedere ad una suite di software completi pensati per la sicurezza e l’assistenza del ThinkShield, una piattaforma che fornisce una protezione completa da rischi di ogni tipo, da malware e non solo.

Il telefono presenta il Moto Sicure, un’app che serve per controllare tutti gli elementi legati al tema della privacy e alla sicurezza. Con Moto OEMConfig o Moto Device Manager, i dirigenti possono perfino gestire da remoto lo smartphone senza il minimo problema. Moto KeySafe, invece, è un processore separato che fornisce un elevato livello di sicurezza aggiuntivo crittografando chiavi e password.

Sul fronte estetico invece, sappiate che è certificato MIL STD 810H1 ed è realizzato con fibra aramidica che è più resistente perfino dell’acciaio e ha la scocca in alluminio. Il display è protetto dal Gorilla Glass Victurs ed è certificato IP682 contro polvere e acqua fino a 1,5 m per 30 minuti. Iconico il tasto rosso personalizzabile posto sul frame laterale del telefono.

Lenovo ThinkPhone by Motorola presenta la connettività Think 2 Think con Ready For3; stiamo parlando di una serie di funzionalità che servono per gestire al meglio il telefono da PC, o meglio, il ThinkPhone dal ThinkPad. Ve le elenchiamo di seguito: Instant Connect, Unified Clipboard, Unified Notifications, File Drop, App Streaming, Advanced Webcam e

Instant Hotspot. Sì, si può usare il dispositivo mobile come webcam per il PC.

Ecco le parole di Sergio Buniac, Presidente di Motorola e Senior Vice President di Lenovo

“Sono entusiasta di lanciare il Lenovo ThinkPhone, un dispositivo che incarna davvero la qualità e il design mirato del ThinkPad, offrendo al contempo strumenti di produttività unici e funzionalità di sicurezza e gestione dei dispositivi leader del settore. Con le sue specifiche di alto livello e la perfetta integrazione con il ThinkPad, il ThinkPhone ottimizzerà l’esperienza dei clienti aziendali per gli anni a venire”.

Essendo stato pensato per la produttività, Motorola ha stretto numerose partnership strategiche. Una fra tutte, quella con Microsoft che permette di avere le app mobile di Microsoft 365, Outlook e Teams preinstallate nel dispositivo.

Non di meno, sotto la scocca del gadget troviamo un efficace modulo per le reti di quinta generazione che funziona con il modem Wi-Fi 6E di ultima generazione per gestire anche le operazioni più complesse. Come non parlare poi del potentissimo processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm. Lo schermo è un pannello FullHD+ da 6,6 pollici per la gestione dei contenuti e la batteria è capiente e si ricarica al volo con la TurboPower da 68W mediante USB Type-C. La main camera è una Ultra Pixel da 50 Megapixel, nitida e risoluta, con una messa a fuoco fulminea.

Lenovo ThinkPhone by Motorola arriverà nelle prossime settimane anche da noi. Intanto, se state cercando un midrange low-cost, vi segnaliamo il Moto G32 dell’azienda a soli 169,90€.

