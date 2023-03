Lenovo ThinkPad X280 ricondizionato: con QUEST'OFFERTA bastano 179€

La gamma di laptop Lenovo ThinkPad comprende tantissimi prodotti molto interessanti e tra i notebook ricondizionati è facile trovare dei veri e propri best buy. È il caso di questa nuova offerta eBay che consente di acquistare il Lenovo ThinkPad X280 al prezzo scontato di 179 euro invece di 499 euro (anche grazie ad uno sconto extra garantito dal codice promozionale MARZO23).

Il ThinkPad in offerta può contare sul processore Intel Core i5-7200U, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD oltre che su di un display da 12,5 pollici. Da notare che pagando con PayPal si potrà optare per il pagamento in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Lenovo ThinkPad X280: imperdibile con questa nuova offerta

Il Lenovo ThinkPad X280, ricondizionato e in buone condizioni, è dotato del processore Intel Core i5-7200U, ancora oggi un ottimo processore soprattutto per la fascia di prezzo. Tra le specifiche troviamo anche 8 GB di memoria RAM, 256 GB di SSD e un display da 12,5 pollici e risoluzione Full HD.

Il laptop può contare sul tradizionale design dei notebook della gamma ThinkPad, con tanto di tasto rosso al centro della tastiera (con layout italiano). Il ThinkPad in offerta presenta il sistema operativo Windows 10 Pro originale e pre-installato.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Lenovo ThinkPad X280 al prezzo scontato di 179 euro invece di 499 euro. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile optare per il pagamento in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.