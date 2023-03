Lenovo ThinkPad ricondizionato: a 299€ su Amazon è un VERO AFFARE

La gamma di notebook Lenovo ThinkPad garantisce una qualità sempre al top e i modelli ricondizionati sono spesso dei veri e propri affari. Con la nuova offerta Amazon questa tendenza viene confermata: attualmente è possibile acquistare un ottimo Lenovo ThinkPad T470 al prezzo scontato di 299 euro invece di 399 euro.

Si tratta di un laptop ricondizionato ed in ottimo stato che presenta un processore Intel Core i5 di 6° generazione, 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e Windows 11 Pro già pre-installato oltre ad una garanzia italiana completa. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Lenovo ThinkPad ricondizionato e ad un ottimo prezzo con questa nuova offerta Amazon

Il Lenovo ThinkPad T470 proposto in offerta oggi, in versione ricondizionata, è il classico ThinkPad aziendale, caratterizzato da un’ottima qualità costruttiva e da specifiche tecniche aggiornate per soddisfare appieno le esigenze degli utenti.

Il notebook presenta un processore Intel Core i5 di 6° generazione che viene supportato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD. C’è anche il sistema operativo Windows 11 Pro con il pacchetto Office 2021 pre-installato. Da notare la presenza di un display da 14 pollici e di una tastiera con layout italiano.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare un ottimo Lenovo ThinkPad ad un prezzo scontato di 299 euro invece di 399 euro. Il laptop è in condizioni ottimali e viene spedito, con consegna rapida, direttamente da Amazon. Per accedere alla promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.