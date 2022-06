Lenovo Tab M10 Plus, tablet ECONOMICO eccezionale a prezzo REGALO

Hai la necessità di acquistare un dispositivo secondario da affiancare al computer principale di casa o dell’ufficio e stavi pensando di prendere un tablet? Oggi è il tuo giorno fortunato considerando che il popolarissimo tablet Lenovo Tab M10 Plus è in fortissimo sconto su eBay a un prezzo mai visto prima.

Infatti, utilizzando il codice coupon esclusivo “MENO20ESTATE” del 20%, il tablet del colosso cinese crolla ad appena 127€.

Lenovo Tab M10 Plus crolla su eBay a 127€ con il codice coupon esclusivo del 20%

Non lasciarti ingannare dal prezzo molto economico, il tablet di Lenovo ha tutte le carte in regola per darti la possibilità di utilizzarlo per ogni tipo di task senza alcun problema. Ti consigliamo questo modello per tre motivi principali: il prezzo molto economico, è chiaro, il bel pannello frontale da 10.3 pollici ad altissima risoluzione e una batteria che ti assicura tante ore di utilizzo senza compromessi.

Lenovo Tab M10 Plus monta un potente processore MediaTek octa core di ultima generazione e supporta anche l’espansione di memoria fino a 1 TB tramite microSD: in questo modo puoi immagazzinare tutti i file che vuoi (applicazioni, giochi, video, foto, documenti, eccetera) senza temere di restare senza memoria interna. Inoltre, il tablet è uno dei pochi in questa fascia di prezzo a montare due speaker stereo con tecnologia Dolby Atmos per una riproduzione audio di alta qualità, indipendentemente dai brani in riproduzione.

Non farti scappare questa occasione e metti subito nel carrello il tablet economico di Lenovo, ricordando di utilizzare il codice coupon “MENO20ESTATE” per sfruttare uno sconto del 20% sul prezzo di listino.

