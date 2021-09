Lenovo ha appena annunciato i nuovi auricolari TWS intelligenti che offrono fino a 25 ore di durata della batteria e molte altre features interessanti.

Lenovo Smart Wireless Earbuds: cosa sappiamo?

Il colosso cinese Lenovo ha continuato ad espandere la sua gamma di prodotti facendo breccia in territori precedentemente inesplorati. La società ha recentemente tenuto il suo settimo evento tecnologico globale annuale Tech World in cui ha presentato una serie di nuovi prodotti tra cui i nuovi tablet Android Tab P12 Pro e Tab P11 5G.

Il gigante della tecnologia cinese ha anche lanciato un nuovo paio di cuffie TWS chiamate Lenovo Smart Wireless Earbuds. Gli auricolari saranno un'aggiunta interessante per PC e smartphone e sono capaci di offrire fino a 25 ore di durata della batteria, oltre ad avere un buon prezzo nel mercato. Si noti che l'azienda sta debuttando nel segmento delle cuffie wireless intelligenti e spera di fare una buona impressione con le nuove Smart Wireless Earbuds. Gli auricolari supportano il Bluetooth 5.0 e possono sincronizzarsi perfettamente con i dispositivi Windows e Android.

Le nuove cuffie wireless sono dotate di cancellazione attiva del rumore (ANC) per un'esperienza audio coinvolgente. La funzione, tuttavia, comporta un enorme consumo della batteria del dispositivo, poiché il prodotto può offrire solo meno di 5 ore quando l'ANC è attivo. La custodia di ricarica offre fino a 25 ore di attività audio con una carica completa, mentre le cuffie offrono la ricarica USB-C e la ricarica wireless Qi. La resistenza all'acqua delle nuove cuffie è garantita dalla classificazione IPX4.

I Lenovo Smart Wireless Earbuds saranno in vendita a breve negli Stati Uniti e saranno venduti al dettaglio per $ 99, anche se non siamo sicuri che il prezzo di $ 100 varrà anche per la versione globale. Vi terremo aggiornati.

