Serve un paio di auricolari nuovo? Approfitta dei super sconti Amazon di primavera ed accaparrati questi auricolari true wireless di Lenovo in sconto del 50%: puoi averli a 12,99€ (codice sconto “UPO3EPIX”) con spedizioni assolutamente gratis.

Auricolari Lenovo in super sconto su Amazon

Belli e particolari, anche il loro case di ricarica non passa di certo inosservato. Ad esempio, c’è un indicatore che ti permetterà di sapere la carica residua della custodia, ma anche delle singole cuffiette. Una funzionalità molto comoda, al momento di decidere quale usare per parlare al telefono o ascoltare la musica che più ti piace.

Sfrutta il Bluetooth per collegarli a smartphone, PC, tablet e non solo. Inoltre, non manca il supporto alle gesture: potrai mettere gestire la riproduzione musicale, ma anche aprire e chiudere la telefonata, senza dover prendere il device.

Per avere subito gli interessanti auricolari true wireless Lenovo QT81 in super sconto, devi collegarti su Amazon e – prima di pagare – inserire il codice sconto “UPO3EPIX”. Le spedizioni, seppur non rapide, sono assolutamente gratuite.

