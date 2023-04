Lenovo Legion 5 Pro in offerta su Amazon: il prezzo crolla di 400€, è da prendere subito

Oggi Amazon propone il laptop da gaming Lenovo Legion 5 Pro ad un prezzo semplicemente leggendario, grazie ad un’offerta davvero interessante. Il Lenovo Legion 5 Pro è un potente laptop da gaming che si posiziona ai vertici della sua categoria, grazie ad un’architettura ottimizzata per garantire le migliori prestazioni e, ovviamente, ad una potente GPU Nvidia Serie 30 che ti permetterà di riprodurre senza problemi i tuoi videogiochi AAA preferiti.

Normalmente Amazon propone il Lenovo Legion 5 Pro nella configurazione che ti descriveremo tra poco a circa 2300€, ma oggi può essere tuo a soli 1799€, grazie ad un robusto sconto del 22%. Certo, stiamo parlando comunque di un prezzo impegnativo ma assolutamente giustificato dall’incredibile potenza offerta da questo device. Inoltre, come sempre, ti ricordiamo che sei libero di scegliere di dividere l’importo in più comode rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più accessibile e comoda.

Il Lenovo Legion 5 Pro è un laptop da gioco che offre prestazioni di prim’ordine per giocatori e creatori di contenuti. È dotato di un display 16″ 2.5K WQXGA con una risoluzione di 2560×1600 e un pannello IPS con 500 nit e una frequenza di aggiornamento di 165Hz. Questo schermo fornisce immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione.

Il laptop è alimentato da un processore Intel Core i7-12700H con 14 core (6P + 8E) / 20 thread, P-core 2.3 / 4.7GHz, E-core 1.7 / 3.5GHz e cache da 24MB. Questo processore offre prestazioni potenti consumando meno energia. Il Lenovo Legion 5 Pro è dotato anche di un SSD da 512 GB per un archiviazione veloce e un accesso rapido ai tuoi documenti di lavoro. Ha una RAM da 2x8GB SO-DIMM DDR5-4800 per una memoria ad alte prestazioni.

Il laptop è dotato di schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 3070 da 8GB: da Hogwarts Legacy a Star Wars Jedi: Survivor, riprodurre i tuoi giochi preferiti non sarà mai un problema. Ti suggeriamo di fare in fretta e di approfittare di questa offerta leggendaria prima che vada a termine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.