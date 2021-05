Il render e le specifiche del Lenovo K13 Note sono appena trapelati in Rete, mostrando le caratteristiche di un telefono già visto.

Lenovo K13: specifiche

Il leaker Sudhanshu ha appena fornito il render dell’atteso Lenovo K13 Note; oltre al design ci appare chiaro che le caratteristiche del telefono assomigliano non poco quelle del Moto G20. In effetti, il Lenovo K13 Note mostra specifiche simili a quelle del Motorola presentato a fine aprile.

Il K13 Note potrebbe, stando ai rumor, essere lanciato in alcuni mercati come Moto G20 rinominato: come si può evincere dal render, il Lenovo K13 Note sembra identico al G20 arrivato in Europa. Si nota, ad esempio, una tacca a goccia nella parte anteriore e un mento evidente; inoltre, il pannello posteriore presenta un sensore per le impronte digitali e un modulo della fotocamera rettangolare che ospita quattro sensori.

Il telefono – che sarà sarà disponibile nelle opzioni di colore blu e rosa – dovrebbe avere un display Max Vision da 6,5 ​​pollici HD + con refresh rate fino a 90 Hz e, come il Moto G20, celare sotto il cofano il chipset Unisoc T700 accoppiato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Il terminale (come il Moto G20) potrebbe avere in dotazione una batteria da 5.000 mAh e supportare la ricarica da 10 W. Come il telefono Motorola, inoltre, l’atteso device di Lenovo potrebbe godere di quattro sensori sul posteriore: uno principale da 48 MP, un obiettivo grandangolare da 8 MP, un obiettivo macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Nella parte anteriore, il telefono potrebbe invece ospitare una selfie-camera da 13 MP. Come il Moto G20, il Lenovo K13 Note dovrebbe godere della classificazione IP52 e di un tasto dedicato all’Assistente Google.

