Lenovo IdeaPad Gaming 3 è il notebook da comprare oggi su Amazon (anche in 12 rate)

Il Lenovo IdeaPad Gaming 3 è un notebook da gaming, completo e senza punti deboli, che viene proposto in offerta da Amazon dove è possibile completare l’acquisto al prezzo scontato di 1.069 euro. Per gli account abilitati ai pagamenti rateali, inoltre, è possibile completare l’acquisto in 12 rate mensili senza interessi.

Il notebook di Lenovo proposto in offerta da Amazon è dotato del processore Intel Core i7-12650H che viene supportato da 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. C’è poi una scheda video NVIDIA RTX 3060, garanzia di ottime prestazioni in gaming. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Lenovo IdeaPad Gaming 3: con quest’offerta è da prendere subito

Il Lenovo IdeaPad Gaming 3 è dotato di una scheda tecnica completa. Il modello di Lenovo presenta:

un processore Intel Core i7-12650H con 10 Core

con 10 Core 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD (espandibili)

una scheda video NVIDIA RTX 3060 da 6 GB

da 6 GB una tastiera full size retroilluminata

un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 120 Hz

il sistema operativo Windows 11

Il notebook di Lenovo non ha punti deboli: si tratta del modello giusto su cui puntare per acquistare un notebook da gaming dall’ottimo rapporto qualità/prezzo

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Lenovo IdeaPad Gaming 3 al prezzo scontato di 1.069 euro. Si tratta di una promozione davvero ottima che diventa ancora più conveniente grazie alla possibilità di completare l’acquisto in 12 rate mensili senza interessi, pagando con carta di debito. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.