Lenovo IdeaPad Flex 5 con Ryzen 5: in offerta ad un OTTIMO PREZZO su Amazon

Il Lenovo IdeaPad Flex 5 è un’ottima scelta per chi è alla ricerca di un notebook convertibile con Windows 11 con un prezzo accessibile. Questo segmento di mercato, di solito, presenta tanti prodotti con prezzi ben al di sopra dei 1.000 euro mentre la proposta di Lenovo, pur garantendo ottime specifiche, è ora acquistabile al prezzo scontato di 649 euro con la nuova offerta Amazon.

Da notare che è disponibile anche l’opzione per l’acquisto in 5 rate mensili su Amazon. Questo modello di Lenovo può contare sull’ottimo processore AMD Ryzen 5 5500U supportato da 8 GB di RAM e 512 GB di storage. Nel prezzo è inclusa anche la Lenovo Digital Pen. Per sfruttare l’offerta è possibile accedere ad Amazon dal link qui di sotto.

Lenovo IdeaPad Flex 5: ottima offerta su Amazon

Il Lenovo IdeaPad Flex 5 presenta una scheda tecnica davvero completa ad un prezzo molto accessibile. Il convertibile presenta un processore AMD Ryzen 5 5500U supportato da 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Il display touch è dotato di un pannello IPS da 14 pollici con risoluzione Full HD. Tra le specifiche troviamo il supporto alla Lenovo Digital Pen, il sistema operativo Windows 11 e il supporto al WiFi 6.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Lenovo IdeaPad Flex 5 al prezzo scontato di 649 euro con la possibilità anche di optare per l’acquisto in 5 rate mensili. L’offerta è da cogliere al volo e consente di acquistare un convertibile completo e potente, grazie alla presenza del processore Ryzen 5 5500U, ad un prezzo decisamente conveniente. Per sfruttare la promozione c’è il link qui di sotto.

