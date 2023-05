Lenovo IdeaPad 5 Chromebook in offerta su Amazon: oggi risparmi 100€

Il Lenovo IdeaPad 5 Chromebook è attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 20%, venduto a 399€ invece di 499€. Questo laptop è caratterizzato da un display IPS da 14 pollici Full HD, con risoluzione 1920×1080 e luminosità di 300nits, in grado di fornire immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione. Per quanto riguarda le prestazioni, il Lenovo IdeaPad 5 Chromebook è dotato di un processore Intel Pentium Gold 7505, con 2 core e 4 thread, che lavora a una frequenza di 2.0/3.5 GHz e una cache da 4MB.

Grazie a questo processore, il laptop offre ottime prestazioni a consumi ridotti. Inoltre, il device ha una memoria di storage da 128GB SSD che consente di archiviare in modo rapido e sicuro i documenti di lavoro e i dati personali. La RAM integrata è di 4GB LPDDR4x-2933, in grado di garantire ottime prestazioni per le attività di lavoro e studio. La scheda grafica Integrata Intel UHD Graphics permette di ottenere immagini di alta qualità e di visualizzare contenuti multimediali senza problemi.

Il sistema operativo di questo laptop è ChromeOS, un sistema operativo basato su cloud sviluppato da Google. ChromeOS è un sistema operativo leggero, veloce e sicuro, che consente di avere accesso a un’ampia gamma di applicazioni web e di lavorare facilmente online. Inoltre, la sua integrazione con i servizi di Google, come Google Drive e Google Docs, permette di avere una soluzione di lavoro completa e accessibile da qualsiasi dispositivo. Grazie a ChromeOS, il Lenovo IdeaPad 5 Chromebook offre un’esperienza d’uso semplice e intuitiva, perfetto per chi cerca un dispositivo adatto per lavoro e studio. Ti consigliamo di non farti scappare questa offerta!

