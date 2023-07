Lenovo IdeaPad 3: SUPER Chromebook in offerta al Prime Day

Vuoi un laptop eccezionale, longevo e super portatile? Allora ti consigliamo il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook. Elegantissimo, in occasione del Prime Day lo acquisti a soli 189 euro, invece di 399 euro (prezzo di listino). Oltre a essere bello da vedere è anche pratico da utilizzare. Grazie al sistema operativo ChromeOS rimane veloce come il primo giorno. Siamo sicuri che te ne innamorerai.

Alzi lo schermo e si accende in un attimo. Subito pronto per lavorare, hai tutte le tue app a portata di mano, senza dover spendere un centesimo. Il processore Intel Celeron N4500 è molto apprezzato dai professionisti. Ideale per questa macchina, offre prestazioni interessanti senza interferire sul consumo della batteria. Portalo sempre con ti goditi una connettività perfetta grazie al WiFi 6.

Lenovo IdeaPad 3 Chromebook: un perfetto alleato

Il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook è un perfetto alleato. Lavoro, scuola o intrattenimento, non sbaglia un colpo. Con un display da 15,6 pollici è sempre un piacere fare qualsiasi cosa, dallo scrivere al guardare un film. La risoluzione massima a 1920 x 1080 pixel offre un’alta qualità ai contenuti che vedi e un testo sempre molto ben definito per aiutarti nella scrittura.

Mettilo subito nel carrello a soli 189 euro, invece di 399 euro (prezzo di listino). Questa promozione è dedicata solo ai clienti Prime. Approfitta subito del Prime Day attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. I vantaggi sono prezzi sempre vantaggiosi, pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.